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Силовики находятся на месте завода, где ремонтировали упавший Sukhoi Superjet

Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Московской области самолет Sukhoi Superjet, сообщает РИА Новости.

По данным чрезвычайного ведомства, к месту падения самолета Sukhoi Superjet 100 выехали в общей сложности более 30 специалистов и 7 единиц спецтехники.

Среди погибших числятся два пилота и бортпроводник. Потерпевший крушение самолет был пустым, так как выполнял перегоночный рейс.

Воздушное судно упало в местность с густой растительностью.