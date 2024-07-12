Силовики находятся на месте завода, где ремонтировали упавший Sukhoi Superjet
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Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Московской области самолет Sukhoi Superjet, сообщает РИА Новости.
По данным чрезвычайного ведомства, к месту падения самолета Sukhoi Superjet 100 выехали в общей сложности более 30 специалистов и 7 единиц спецтехники.
Среди погибших числятся два пилота и бортпроводник. Потерпевший крушение самолет был пустым, так как выполнял перегоночный рейс.
Воздушное судно упало в местность с густой растительностью.