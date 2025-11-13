Сильный ветер обрушится на Москву 14 ноября

сегодня в 14:23

Москвичей и гостей столицы предупредили о сильном ветре, который будет бушевать в мегаполисе на протяжении всей пятницы. В непогоду важно соблюдать правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Предупреждение о плохой погоде будет действовать с 00:00 часов 14 ноября до конца суток. В это время в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с.

На фоне непогоды ведомство порекомендовало жителям придерживаться правил безопасности. Автолюбителям посоветовали парковаться в безопасных местах и быть внимательнее, управляя автомобилем.

Пешеходам напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра. Также им рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Утром в четверг на Москву и область опускались туманы. Видимость упала в среднем до 300 м.

