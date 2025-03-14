Сильный ветер и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется сильный порывистый ветер, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c, местами порывы до 17-22 м/с. Атмосферное давление составит 732 мм рт. ст.
В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за сильного порывистого ветра.