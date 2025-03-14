Сильный ветер и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется сильный порывистый ветер, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.