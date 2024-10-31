Сильный ветер будет в Москве в четверг

КГХ Москвы: 31 октября в столице будут порывы ветра до 20 метров в секунду

В российской столице замечены сильные порывы ветра. Жителей мегаполиса призвали проявлять внимательность во время хождения и езды по улице в непогоду, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

По полученной от синоптиков информации, в четверг в Москве ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. В некоторых районах города его скорость составит 20 м/с.

Жителям столицы рекомендуется не стоять под деревьями во время сильного ветра. Также нельзя ставить рядом с ними машины.

Ранее сообщалось, что в Москву идет североатлантический циклон «Мартина». 1 ноября из-за него в мегаполисе выпадет 50% месячной нормы осадков.