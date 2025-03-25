Сильный ветер будет в Москве и области 25 марта

сегодня в 07:07

Гидрометцентр РФ: ветер до 12 м/с будет в Московском регионе 25 марта

Днем 25 марта в Московском регионе от 6 до 8 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Москве и области 25 марта будет облачно. Ожидается дождь. Ветер южный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от 1 до 3 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщала, что в апреле-июне 2025 года аномалии температуры поверхности моря упадут до средних показателей.