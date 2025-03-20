Сильный ветер будет в Московском регионе 20 марта

Гидрометцентр РФ: ветер до 10 м/с будет в Московском регионе 20 марта

Днем в четверг в Москве и области будет от семи до девяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

20 марта в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет. Ветер юго-западный, западный, от четырех до девяти метров в секунду.

17 марта из-за непогоды в Подмосковье произошел ряд массовых ДТП. Тогда в регионе шел сильный снегопад.