сегодня в 19:04

Сильный туман ожидается в Москве вечером в пятницу

По прогнозам синоптиков, вечером 21 ноября и в первой половине ночи 22 ноября в столице прогнозируется туман с видимостью 200-700 м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Водителям за рулем посоветовали сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать на дороге внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Также в туман следует быть внимательными и осторожными.

В Московском регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы и тумана.

