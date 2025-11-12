Сильный туман опустится на Москву вечером 12 ноября

сегодня в 17:44

Вечером 12 ноября в Москве ожидается туман. Водителям рекомендуется ездить на большей дистанции, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Вечером 12 ноября и до 10:00 13 ноября в Москве будет туман. Видимость упадет до 200-700 метров.

Водителям порекомендовали проявлять бдительность за рулем. Им нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что метеорологическая зима в Москве будет минимум 15-16 ноября. Температура воздуха в ближайшие дни будет на два-три градуса выше климатической нормы.

