Сильный мокрый снег и гололедица будут в Московском регионе 12 февраля

Днем 12 февраля в Москве и области ожидается от -3 до -1 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе ожидаются облачная погода, местами сильный мокрый снег с налипанием. Также будет гололедица. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от -3 до -1 градусов. Будет облачная погода, снег, местами сильный с налипанием. Ожидаются гололедица и южный ветер от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зимняя погода вернется в Москву после оттепели. Это произойдет уже на следующей неделе.

