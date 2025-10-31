сегодня в 07:30

Сильный дождь будет в Московском регионе 31 октября

Днем 31 октября в Москве и области будет от пяти до семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

31 октября днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от трех до пяти градусов тепла. Ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что на ноябрьских праздниках будет дождь. Снега не ожидается. Температура воздуха не станет опускаться ниже нуля.

