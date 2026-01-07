Сильные снегопад и гололедица поздравят жителей Московского региона с Рождеством
Снег и гололедица будут в Московском регионе на Рождество Христово
Днем на Рождество в Москве и области ожидается от -6 до -4 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
7 января днем в Московском регионе будет облачная погода. Ожидаются небольшой снег, местами умеренный. Также будет гололедица. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Москве и области от -8 до -6 градусов. Ожидается облачная погода. Будут снег и гололедица. Ветер северный, от четырех до девяти метров в секунду.
Ранее синоптик Евгений Тишковец заявлял, что днем 9 января в Москве ожидается «снежный армагеддон». Он затронет все части Центрального федерального округа и, в частности, юг.
