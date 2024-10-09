Сильные дожди превратили Вышний Волочек во «вторую Венецию»

В Тверской области сильные дожди привели к наводнению в нескольких городах, в том числе в Вышнем Волочке, сообщает АБН24 .

Местные жители сообщили о значительном затоплении, особенно на Большой Садовой улице, где даже появились плавающие утки.

Обсуждения ситуации проходили в группе «Вышний Волочек — говорим и показываем» в VK. Пользователи отметили, что затопление этой улицы происходит ежегодно, однако администрация города, по их мнению, не принимает необходимых мер для решения проблемы.

В шутку жители называют Вышний Волочек второй Венецией, подчеркивая частоту наводнений.

Ранее в Тверской области в Клину успешно спасли и реабилитировали рысь, найденную в августе сбитой на дороге.