Сильные дожди превратили Вышний Волочек во «вторую Венецию»
В Тверской области из-за сильных дождей по улицам начали плавать утки
В Тверской области сильные дожди привели к наводнению в нескольких городах, в том числе в Вышнем Волочке, сообщает АБН24.
Местные жители сообщили о значительном затоплении, особенно на Большой Садовой улице, где даже появились плавающие утки.
Обсуждения ситуации проходили в группе «Вышний Волочек — говорим и показываем» в VK. Пользователи отметили, что затопление этой улицы происходит ежегодно, однако администрация города, по их мнению, не принимает необходимых мер для решения проблемы.
В шутку жители называют Вышний Волочек второй Венецией, подчеркивая частоту наводнений.
Ранее в Тверской области в Клину успешно спасли и реабилитировали рысь, найденную в августе сбитой на дороге.