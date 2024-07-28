Сильные дожди обрушатся на столицу утром 29 июля

Жителей Москвы предупредили, что 29 июля в утренние часы в городе ожидаются сильные дожди, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Согласно прогнозам синоптиков, обильные осадки выпадут в период с 6:00 до 12:00. В связи с этим жителей столицы и гостей города просят быть максимально внимательными в период непогоды и соблюдать правила безопасности.

Автомобилистов просят передвигаться со сниженной скоростью, держать увеличенный интервал и боковую дистанцию между транспортными средствами, чтобы в условиях мокрой дороги сократить вероятность возникновения ДТП.

Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, ненадежные конструкции, а также внимательно следить за детьми и пожилыми людьми. При необходимости за помощью можно обратиться по номерам 101, 112 или по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

Ранее в подмосковном парке «Патриот» во время грозы молния ударила в 4 человек. В результате один из них получил смертельные травмы, а остальные оказались на больничной койке.