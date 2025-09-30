Сильнейшая за 3 месяца магнитная буря началась на Земле
Фото - © Sergey Nivens / Фотобанк Лори
На Земле началась сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Индекс геомагнитной активности Kp достиг значения 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3 по пятибалльной шкале, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии (ИКИ и ИСЗФ РАН).
В последний раз события аналогичного уровня наблюдались 1 июня текущего года. В первый летний день был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца. На планете продолжаются мощные полярные сияний.
«Обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности. Импульсных ударов по планете при этом пока не было», — говорится в сообщении.
Ранее российские ученые зафиксировали огромный взрыв на Солнце. В это время заметили предел энерговыделения. Взрыв случился на фоне увеличивающейся активности Солнца.
