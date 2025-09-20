Сильная вспышка на Солнце произошла в ночь на 20 сентября

В ночь на 20 сентября ученые зафиксировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики.

Явление произошло в 00:41 по московскому времени. Ему был присвоен класс M1.5.

Такие вспышки могут вызывать магнитные бури, временные нарушения в работе электроники и спутников. Явление, произошедшее в ночь на 20 сентября, продлилось около 38 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный — A0.0. С каждой следующей буквой мощность вспышки увеличивается в 10 раз.

В ночь на 10 сентября на Земле зафиксировали необъяснимую магнитную бурю. По данным ученых, она не сопровождалась вспышками на Солнце, хотя обычно эти явления связаны.