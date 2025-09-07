сегодня в 17:39

Сийярто: новая атака ВСУ на «Дружбу» на повлияла на поставки нефти в Венгрию

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что новая атака украинских военных не повлияла на работу нефтепровода «Дружба» и поставку нефти из РФ, сообщает «Парламентская газета» .

Он уточнил, что атаку ВСУ провели ночью.

Ранее компания MOL рассказала о возобновлении поставок российского черного золота в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», на который нападали ВСУ.

В начале сентября также после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении прекратить транзит российских энергоносителей через украинскую территорию в Словакию.

Словакия совместно с Венгрией обращались с официальной жалобой в Еврокомиссию, требуя обеспечить безопасность энергетических поставок з-за атак украинцев на «Дружбу».