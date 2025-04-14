Сиамские близнецы из США делят одного парня и занимаются с ним интимом

Сиамские близнецы из американского штата Коннектикут сделали шокирующее признание о своей жизни. Они рассказали в том числе о том, как делят парня и как происходят занятия с ним интимом, сообщает РЕН ТВ .

У сиамских близнецов Кармен и Лупиты буквально одно тело на двоих. У них суммарно две ноги, одна печень, репродуктивная система, кровоток. При этом предпочтения и темпераменты значительно отличаются.

Кармен на протяжении уже трех лет встречается с парнем. Лупита при этом отмечает, что отношения и интимная жизнь не привлекают ее внимание. Однако ее выбор сестры устраивает, она называет парня приятелем.

Девушкам приходится осторожно употреблять горячительные напитки. Если одна из сиамских близнецов переборщит, то похмелье наступит у обеих.