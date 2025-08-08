Швеция выделит около $10 млн на поддержку общественных организаций на Украине

Власти Швеции приняли решение направить около $10 млн на поддержку общественных организаций на Украине, сообщает RT .

«Правительство усиливает поддержку организаций гражданского общества на Украине…», — сообщается на сайте правительства королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что достигнутая сделка между США и Европой относительно оказания военной помощи Украине может стать для Киева «шансом на мир». Он предполагает, что эта сделка может приблизить мирное урегулирование кризиса.

Во время саммита НАТО было заключено важное соглашение между США и Европой. По словам Трампа, теперь Североатлантический альянс будет полностью компенсировать Вашингтону оружия, которое передается Украине.