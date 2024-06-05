Штурмовик рассказал, как в одиночку поразил танк ВСУ под Авдеевкой

Штурмовик 114-й ОМСБР Маркел, который один поразил модернизированный танк Т-64 ВСУ во время контрнаступления Украины под Авдеевкой, отметил, что за день до выстрела они уже отбили наступление трех БМП ВСУ, сообщает Mash.

По словам штурмовика, после были выставлены минные заграждения.

«Ну и вот, дождались на подъезде уже, грубо говоря. По разведданным, которые дали с «птички», он (танк — ред.) уже подъезжал с дистанции 50 метров… Сделал выстрел из РШГ. Потом танк наехал на минные заграждения», - рассказал он.

Военный добавил, что после этого экипаж и пехота предприняли попытку сбежать.

Ранее российские войска с помощью FPV-дронов ликвидировали в зоне СВО очередной танк Leopard украинской армии.