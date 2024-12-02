Штурман-оператор с позывным Амиго: заветная мечта покорять небо сбылась

Штурман-оператор с позывным Амиго рассказал о своей заветной мечте — покорять небо и летать. Сейчас он выполняет боевые задачи на ударном вертолете Ка-52, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Выполняем боевые вылеты в составе ударных групп по уничтожению живой силы и бронированной техники противника. Штурман-оператор отвечает непосредственно за обеспечение навигации, а также боевое применение, необходимые расчеты», — рассказал Амиго.

Он также подчеркнул, что вертолет Ка-52 выполняет все задачи. По словам военнослужащего, боевая машина никогда не подводит.

Труд контрактников в России достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно.

Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. Есть 100% компенсации военной пенсии, а также выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Подписать контракт в Московской области можно с помощью обращения в центр контрактников в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Поступить на контрактую службу может любой желающий. Подробная информация представлена по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно направить письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.