Штрафы за нарушения в сфере жилищного надзора в Подмосковье достигли 2 млн рублей

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрено 19 дел об административных правонарушениях в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также их должностных лиц из 11 муниципальных образований Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ Министерство уполномочено рассматривать дела об административных правонарушениях по входящим в его компетенцию вопросам.

Итоги рассмотрения:

общая сумма штрафов составила более 2 млн рублей;

управляющей организации «Радуга» за грубое нарушение лицензионных требований в виде долгов перед РСО и ее генеральному директору за нарушение лицензионных требований требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом назначено административное наказание в виде предупреждения;

предупреждение назначено еще 4 нарушителям, поскольку административное правонарушение ими совершено впервые;

штраф в размере 1 000 рублей получил главный инженер МУП «Подольская теплосеть» за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

На мероприятии были рассмотрены вопросы управления многоквартирными домами на территории Балашихи, Орехово-Зуева, Королева, Воскресенска, Егорьевска, Ленинского округа, Луховиц, Котельников, Подольска, Одинцова и Наро-Фоминска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.