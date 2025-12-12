Штормовое предупреждение в Москве: людям пообещали ледяной апокалипсис

сегодня в 15:42

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре и гололедице

С 00 часов до 21 часа 13 декабря в столице прогнозируются усиление ветра в порывах до 15-17 м/с, а также гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Водителям за рулем в непогоду рекомендовали сильно уменьшить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений и опережений). Также парковать автомобиль следует вдали от деревьев.

На улице пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от непогоды под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что вечером 12 декабря в регионе ожидается снежная метель, благодаря которой сформируется небольшой снежный покров высотой 1-2 см.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.