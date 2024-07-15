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Штормовое предупреждение: на Москву надвигается гроза с сильным ливнем

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 июля на Москву обрушится гроза с ливнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В мегаполисе местами ожидается сильный дождь.

Водителям транспорта посоветовали снизить скорость передвижения при грозе, избегать обгонов и перестроений, а также не парковать автомобили под деревьями.

Пешеходам рекомендовали избегать шатких конструкций, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно обратиться к специалистам по телефонам 101, 112» или 8 (495) 637-31-01.

Ранее жителей Москвы предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре в понедельник. При этом синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха до плюс 30-32 градусов.