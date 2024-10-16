Штаб по защите бизнеса в Подмосковье помогает устранять административные барьеры

Вопросы предпринимателей, поступающих через ЦУР «Бизнес» в Подмосковье, в том числе связаны с устранением административных барьеров. Такие обращения удается решать при поддержке специалистов штаба по защите бизнеса, работающем при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«С начала года через ЦУР «Бизнес» в штаб при Мининвесте поступило 185 обращений с вопросами от предпринимателей. Специалисты обработали уже около 78% запросов. Все оставшиеся находятся в активной проработке. Наиболее часто встречающиеся темы обращений связаны с устранением административных барьеров, технологическим присоединением к сетям газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, земельно-имущественными отношениями», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все обращения, направленные в ЦУР «Бизнес», регистрируются в единой системе, где за каждым закрепляются ответственные сотрудники, контролирующие соблюдение сроков и качество обработки запросов. Если требуется привлечение профильных специалистов или нескольких ведомств, вопрос направляется в Штаб по защите бизнеса при Мининвесте Московской области.

Так, штаб совместно с Федеральной службой судебных приставов и Россреестром помог подмосковной компании «Металлсервис», реализующей в рамках импортозамещения проект по производству черного и цветного металлопроката.

Компания приобрела на торгах 50 объектов недвижимости, которые ранее принадлежали другой организации. Однако зарегистрировать право собственности на эти объекты не удалось из-за наложенного в рамках исполнительного производства запрета на регистрационные действия в отношении имущества предыдущего собственника. Штаб помог решить этот вопрос: право собственности компании «Металлсервис» зарегистрировано на 48 объектов недвижимости из 50. По двум оставшимся объектам заявитель обратится при необходимости.

Направить свое обращение предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья ( https://invest.mosreg.ru/ ), приемную правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес ( https://dobrodel.mosreg.ru/ ), почту губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Портал обратной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.