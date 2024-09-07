Штаб по наблюдению за выборами в Москве рассмотрел около 40 спорных ситуаций

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил, что за прошедшие сутки были рассмотрены около 40 спорных ситуаций, сообщает РИА Новости .

«У нас здесь каждая такая ситуация рассматривается», — ответил Ковалев журналисту на соответствующий вопрос.

Он добавил, что с учетом сообщений из соцсетей за сутки было почти 40 спорных ситуаций. Штаб звонил на участки и связывался с наблюдателями.

С 6 по 8 сентября в столице проходят выборы депутатов в Мосгордуму 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино.

Москвичи могут проголосовать на избирательных участках с 08:00 до 20:00 или дистанционно по ссылке. Уже отдали свой голос за кандидата более 2 млн горожан.