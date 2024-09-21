сегодня в 13:37

Шпионку, работавшую на спецслужбы Украины, поймали в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали местную жительницу, которая работала на украинские спецслужбы, сообщает РЕН ТВ .

В региональном УФСБ заявили о пресечении противоправной деятельности гражданки РФ. Она сотрудничала со спецслужбами Украины.

Шпионкой оказалась жительница Станично-Луганского района. Женщина регулярно отправляла на Украину разведданные о ВС РФ.

В отношении жительницы ЛНР возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в госизмене.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя. Он сотрудничал с СБУ.