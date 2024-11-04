SHOT: в подъезде на юго-востоке Москвы мужчина застрял головой между перилами

В подъезде одного из домов в районе Орехово-Борисово Южное в Москве мужчина застрял головой между перилами. Он напугал женщину, которая возвращалась домой с прогулки, сообщает SHOT .

Застрявший головой в перилах мужчина тихо спал. На лестничной площадке, расположенной под ним, лежала сумка с личными вещами.

Соседи отмечают, что впервые видели этого мужчину. Женщина, поднимавшаяся домой, вызвала спасателей, которые помогли достать голову из перил. После этого мужчину увезли в больницу.

Ранее мужчина застрял в лифте ЖК «Городские истории» в поселении Внуковское. Он пробыл там всего 25 минут, но за это время успел нанести ущерб лифту.