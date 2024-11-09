SHOT: в ночном клубе Москвы Inferno Night проводят вечеринки с трансвеститами*

Жители столицы массово жалуются на ночной клуб Inferno Night. Там, по их словам, часто организовывают вечеринки с участием трансвеститов*, и громко включают музыку ночью, сообщает SHOT .

Клуб расположен на Складочной улице в Москве. В понедельник, вторник и среду в Inferno Night, по словам жителей Бутырского района, проводят громкие вечеринки. Музыка шумит даже ночью.

В период с четверга по воскресенье начинается «разврат». Длительность тусовок увеличивается вплоть до 06:00. На сцене выступают мужчины-транссексуалы*, которые одеваются, как женщины. По словам жителей, они совершают «непотребство». При этом зайти в ночной клуб может любой человек.

Жители ближайших домов неоднократно вызывали сотрудников правоохранительных органов. Однако, когда полицейские приезжали, их не пускали внутрь и продолжали веселиться.

Рядом с Inferno Night находятся крупные жилые комплексы — «Шереметьевский» и «Савеловский Сити». В нем живут люди с детьми. Многим москвичам не нравится, что мужчины-транссексуалы* организовывают непристойные мероприятия, хотя в России работает закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Ранее трансгендера из Таджикистана выдворили из России. Он признан виновным в пропаганде ЛГБТ*.

* Организация ЛГБТ признана в России экстремистской и запрещена.