SHOT: в московском Театре Российской армии одновременно уволили 15 актеров

Как заявила директор театра Милена Авимская, увольнения связаны с приходом нового главного режиссера сцены Александра Лазарева. По ее словам, изменения в составе труппы — это вполне штатная ситуация при смене руководства. Авимская уточнила, что решение об увольнении принадлежит Лазареву.

А вот уволенные члены труппы не согласны с такой позицией. По словам одной из актрис, Ксении Таран, она проработала в Театре Российский армии больше 20 лет, сыграла свыше 30 ролей и уже готовилась к постановкам в новом сезоне, как ей и еще 14 актерам объявили, что срочный трудовой договор с ними не будут продлевать. Все они остались без работы в театре.

Уволенные артисты обращались в профсоюз, а также в Министерство культуры, однако там им ничем не смогли помочь. Теперь они собираются обратиться в суд, требуя восстановить их на работе.