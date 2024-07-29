SHOT: сын миллиардера Тимур Бажаев в суде не смог вспомнить свой адрес в Москве

Сын российского миллиардера Мусы Бажаева Тимур, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции, заявил, что родился в Ницце и не смог вспомнить свой адрес в Москве, сообщает SHOT .

Тимур не женат и является студентом 3-го курса МГУ имени М. В. Ломоносова. Официально парень трудоустроен советником генерального директора в Черногорской рудной компании.

На суде Бажаев заявил, что не сумасшедший, чтобы нападать на сотрудника полиции, а еще он был трезвый и в шоке. Также обвиняемый пожаловался, что болеет хроническим бронхитом, чтобы его не отправляли в СИЗО.

Тимур рассказал, что находился в компании друзей возле ресторана-яхты «Ласточка». Проход к заведению закрыли сотрудники правоохранительных органов. Он уточнил у полицейского «Как можно пройти?», но получил грубый ответ. Затем Бажаев повторил вопрос, но он был проигнорирован.

После этого сын миллиардера попытался пройти в заведение, однако на него набросился полицейский. В суде Тимур не признал свою вину.

27 июля Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского около спорткомплекса «Лужники» в Москве. На сына миллиардера завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.