Обвиняемый в нападении на полицейского Тимур Бажаев не признал вину

ТАСС: сын миллиардера Бажаева не признал вину в нападении на полицейского

Сын российского миллиардера Мусы Бажаева Тимур, которого обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов, не признал вину, сообщает ТАСС .

В суде мужчина сказал, что не нарушал общественный порядок. Также он попросил не отправлять его под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Тимура Бажаева 27 июля. Предположительно, он напал на полицейского рядом со спорткомплексом «Лужники» в Москве. На мужчину завели уголовное дело из-за насилия против представителя власти.

Ранее стало известно, что Тимур Бажаев — совладелец нескольких крупных фирм. Одна из них занимается добычей руды и песков драгоценных металлов.