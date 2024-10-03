SHOT: спасенный из рук карлика-рецидивиста кенгуренок чувствует себя хорошо

Спасенный кенгуренок, которого ранее выкрал из калужского парка птиц «Воробьи» карлик-рецидивист, чувствует себя хорошо. Животное в скором времени собираются отправить домой, сообщает SHOT .

За детенышем кенгуру на данный момент ухаживают специалисты ветклиники Ярославского зоопарка. Малыш чувствует себя хорошо, он проявляет хороший аппетит и самостоятельно ест.

Ветеринары наблюдают за состоянием кенгуренка. Они также дают ему витамины. Отмечается, что спасенный малыш породы рыже-серый валлаби. Его пол пока что не раскрывается, известен лишь возраст кенгуренка — ему около 6 месяцев.

По предварительным данным, второй украденный из калужского парка птиц «Воробьи» детеныш кенгуру умер вследствие неправильного ухода. Он только недавно вылез из сумки и продолжал питаться молоком матери.

Ранее неизвестный похитил кенгуренка Кроша из Ярославского зоопарка, а также еще двух кенгурят из зоопарка в Калужской области. Злоумышленником оказался карлик-рецидивист, которого в итоге задержали.

Следствие выяснило, что кенгуренка Кроша вор успел продать, его местонахождение устанавливают. Еще одного детеныша удалось спасти. Третий кенгуренок погиб.