SHOT: Самолет-шпион американских ВВС замечен над Черным морем

Отмечается, что самолет вылетел из Британии и пролетел 6 стран, чтобы вести разведывательную деятельность рядом с Россией.

Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи. Ранее он был замечен на этом месте 26 октября, а перед этим разведдеятельность вели военные БПЛА RQ-4 Global Hawk.

Ранее беспилотник США RQ-4 Global Hawk заметили около границ Белоруссии, его странный полет наблюдали через FlightRadar24 Air Force. Сначала этот дрон позывным FORTE16 увидели после длительного отсутствия над акваторией Черного моря.

