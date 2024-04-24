SHOT: родные погибшего в ДТП по вине Ефремова водителя не против его УДО

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, не возражают против того, чтобы артиста отпустили из тюрьмы по УДО, сообщает SHOT .

Адвокат Александр Добровинский заявил, что близкие Захарова ответили согласием на прошение представителей Ефремова об условно-досрочном освобождении.

Добровинский поделился, что семья погибшего в очередной раз поразила его великодушием и человечностью, озвучив положительное решение.

Ранее защитник артиста Юрий Падалко опроверг информацию о том, что Ефремову отказали в УДО. По его словам, артист еще даже не подавал документы на условно-досрочное освобождение.

ДТП с участием пьяного Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Внедорожник артиста влетел в фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, тот погиб. Ефремов получил 8 лет колонии, но затем срок уменьшили до 7,5 лет.