SHOT: родные погибшего в ДТП по вине Ефремова водителя не против его УДО
Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, не возражают против того, чтобы артиста отпустили из тюрьмы по УДО, сообщает SHOT.
Адвокат Александр Добровинский заявил, что близкие Захарова ответили согласием на прошение представителей Ефремова об условно-досрочном освобождении.
Добровинский поделился, что семья погибшего в очередной раз поразила его великодушием и человечностью, озвучив положительное решение.
Ранее защитник артиста Юрий Падалко опроверг информацию о том, что Ефремову отказали в УДО. По его словам, артист еще даже не подавал документы на условно-досрочное освобождение.
ДТП с участием пьяного Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Внедорожник артиста влетел в фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, тот погиб. Ефремов получил 8 лет колонии, но затем срок уменьшили до 7,5 лет.