SHOT ПРОВЕРКА усомнилась в легенде о премиум-технике

Он заявляет о себе как о немецкой марке. На упаковке изображен немецкий флаг, а на веб-сайте акцент делается на европейском дизайне. Однако в действительности за этой техникой стоит российская фирма, размещающая крупные заказы на фабриках, в основном в Китае, утверждают журналисты. Вся «немецкость», по их словам, сводится к зарегистрированному юридическому лицу в Германии и маркетинговой стратегии. Продавцы в магазинах, в свою очередь, заявляют, что у бренда международное производство.

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, сертификаты на продукцию бренда оформлялись компаниями, которые ранее были замечены в выдаче «серых» сертификатов.

«Сертификаты оказались недействительными, потому что были выданы на основании недобросовестных данных. 62 органа отозваны, аннулированы сертификаты, пострадали производители этой продукции. Потому что по отозванным сертификатам нужно отзывать продукцию. И сегодня риски у производителей — очень высокие», — рассказала первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Блудян.

Журналисты связались с китайским производителем аналогичной техники и получили подтверждение. По их словам, одни и те же устройства могут продаваться под разными брендами, включая российские. Клиенту достаточно лишь изменить логотип, и устройство станет «уникальным».

Предлагалась возможность заказать разработку пылесоса под брендом SHOT ПРОВЕРКИ, но представители фабрики подчеркнули: за качество отвечает сам заказчик, завод ответственности не несет.

Эксперт по работе с китайским рынком Владислав Протасенко отметил, что российские компании нередко просят создать недорогой продукт с привлекательным внешним видом.

«Мы очень много видели таких брендов. Те, кто выживает на рынке, — не просто лепят лейбл на устройство. Они залезают во „внутрянку“, модернизируют ее, получают уникальный продукт», — добавил он.

При выборе бытовой техники не следует доверять флагу на коробке. За маской немецкого качества может скрываться перекрашенный азиатский продукт без каких-либо реальных гарантий. А за высокой ценой — красивая легенда.