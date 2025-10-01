SHOT ПРОВЕРКА нашла кишечную палочку в блюдах ресторана вьетнамской кухни

В новом эпизоде «SHOT ПРОВЕРКА» под прицелом оказалась популярная сеть вьетнамских ресторанов. Анастасия Луговская, ведущая проекта, посетила одно из заведений в Москве, и уже в самом начале инспекции стало очевидно, что ресторан пренебрегает базовыми санитарными правилами.

По словам журналистов, непосредственно после уборки повар, не меняя перчаток, приступал к приготовлению блюд. Сотрудники заведения выходили на улицу в рабочей одежде и обуви, а затем возвращались на кухню. В зале были отмечены загрязнения, неубранные поверхности, а поведение персонала лишь подчеркивало полное отсутствие какого-либо контроля.

Наиболее серьезные опасения подтвердили лабораторные анализы. В образцах супа и спринг-роллов обнаружили наличие кишечной палочки и десятикратное превышение допустимого уровня микроорганизмов. Булочка и жареный рис также провалили проверку — в них были обнаружены отклонения по микробиологическим показателям. Во второй точке сети были выявлены КМАФАнМ и колиформы.

«Уборщик снял белый халат — и вуаля, превратился в повара. Магия антисанитарии от сотрудников, которые растаскивают грязь и микробов по всему кафе», — возмутилась ведущая выпуска.

«Задача руководителя — провести инструктаж, установить камеры, контролировать смену перчаток, лишать премии по итогам месяца за нарушения, следить за мытьем рук. Удаленный технолог должен по видеосвязи контролировать сотрудников и их действия. Многие же работают по принципу: открыл бизнес, зашел в пищевую сферу — и думают, что все будет работать само собой, „как-нибудь выкрутимся“. Отдельный вопрос — к потребителям и их осознанности: если вы видите подобное безобразие, просто не покупайте такую продукцию!» — призвала эксперт-аудитор, пищевой технолог Ольга Пасько.

Присутствие съемочной группы оказало положительное воздействие на деятельность заведения: в присутствии ведущей сотрудники ресторана немедленно приступили к тщательной уборке кухонной зоны и стали внимательнее следить за сменой перчаток во время работы. В то же время вкусовые качества блюд получили положительную оценку: соведущая выпуска, хорошо знакомая с вьетнамской кухней, отметила, что готовят здесь так же хорошо, «как у мамы дома».

