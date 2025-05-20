SHOT ПРОВЕРКА изучила, насколько хорошо проточные фильтры очищают воду

SHOT ПРОВЕРКА: не все фильтры одинаково хорошо справляются с очисткой воды

В новом выпуске проекта SHOT ПРОВЕРКА журналисты провели анализ эффективности бытовых проточных фильтров в контексте очистки и сохранения качества воды. Было протестировано 5 востребованных моделей фильтров. Каждый из них был оценен по таким параметрам, как вкусовые качества воды, ее запах, прозрачность и наличие осадка. Кроме того, образцы воды после фильтрации были отправлены в независимую лабораторию для экспертной оценки.

Вода из-под крана с идентичным составом была пропущена через различные фильтры, чтобы сравнить итоговый результат. Как оказалось, при фильтрации не все модели сохраняют полезные свойства жидкости.

Опасность плохо очищенной воды

По словам журналистов, систематическое употребление «очищенной» водопроводной воды может представлять опасность для здоровья из-за сниженного содержания необходимых минералов. Такая жидкость способна спровоцировать нарушения сердечной деятельности, повышенную утомляемость, мышечные спазмы и другие нежелательные последствия.

Вода, прошедшая очистку некоторыми фильтрами, имеет дефицит кальция и магния, а также низкую жесткость. Это создает угрозу для нормальной работы организма, поскольку в ней почти отсутствуют минералы, необходимые для сердца, мышц и костей. Полученная вода по своим свойствам близка к дистиллированной, что может привести к вымыванию солей и нарушению электролитного баланса. Длительное употребление такой воды может вызвать снижение артериального давления, судороги, чувство слабости и ухудшение обмена веществ.

Комментарии экспертов

«Мы можем отметить, что во всех пробах практически снижено железо. Если человек пьет эту воду длительное время, у него с вероятностью развиваются железодефицитная анемия, нарушение сердечно-сосудистой системы, слабость, одышка», — пояснила доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины им. З. П. Соловьева Пироговского университета Наталья Шеина.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов подчеркнул, что некоторые фильтры не улучшают воду, а, наоборот, могут ухудшить ее качество и превратить в «медленный яд». Постоянное употребление такой воды категорически противопоказано, так как это может привести к проблемам с почками и сердцем, предостерег эксперт.

Как обезопасить себя

Для получения воды, безопасной для здоровья, лучше дать ей отстояться, посоветовал старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Кондрев. По его словам, если постоянно пить плохо очищенную воду, это может негативно сказаться на состоянии зубов, сделать их более хрупкими.

В каждом водомате есть небольшое количество бактерий, дрожжевых грибков, пыли и других загрязнений. Поскольку это места с высокой проходимостью, наличие микробов неизбежно. Прежде чем набирать воду, рекомендуется спустить небольшое количество (50–100 мл), чтобы получить действительно чистую и качественную воду, пригодную для длительного употребления.

SHOT ПРОВЕРКА напомнила, что стоит внимательно изучать характеристики фильтров для водопроводной воды и выяснять, с какими именно видами загрязнений они способны справиться. Фильтры не являются универсальным решением, и некоторые из них могут даже ухудшить вкус и запах воды.