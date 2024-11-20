SHOT: на 5 млн оштрафуют фирмы, отказывающие кандидатам из-за советов тарологов

Компании, которые не берут кандидатов на работу из-за советов тарологов, могут штрафовать на 5 млн рублей. К помощи таких специалистов прибегают уже в большом количестве фирм в РФ, рассказал SHOT депутат Государственной думы Андрей Свинцов.

Профессиональные тарологи участвуют во многих рабочих процессах в компаниях. Они также помогают кадровику принимать решение о том, подходит кандидат для работы или нет. Таким образом судьба соискателя зависит от подобного «мага».

Если закон примут, то работник после отказа от трудоустройства сможет обратиться в правоохранительные органы. В качестве доказательства можно предоставить аудио- или видеозапись диалога с кадровиком.

За первое нарушение фирму, кадровик которой прислушивается к тарологу при приеме сотрудника на работу, оштрафуют на 1 млн рублей. За второе и последующие — на 5 млн рублей. С должностных лиц могут взыскать от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее психолог Анастасия Хищенко сказала, что вера в гадалок, колдунов и тарологов передалась людям от предков. Таким образом они перекладывают ответственность за свою жизнь на «высшую силу».