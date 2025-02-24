SHOT: на 11 лет могут посадить кировского бойца ММА, напавшего на жену бойца СВО

В тюрьму на 11 лет могут отправить кировского бойца ММА Матвея Леванова, который напал на супругу солдата, служащего в зоне спецоперации. Мужчина не просто публично сделал нацистское приветствие и поддержал «Азов»*, но и еще у него на теле обнаружили большое количество экстремистских запрещенных татуировок, сообщает SHOT .

22 февраля в Кирове 22-летний Леванов перебрал в ночном клубе Amsterdam на улице Производственной. Затем он повздорил с девушкой из-за того, что ее муж служит в зоне спецоперации.

Во время перепалки боец местного промоушена Gas Fight сделал нацистское приветствие, поддержал украинский нацбат «Азов»*, а также дискредитировал ВС РФ. Помимо этого, Леванов хотел избить девушку, однако ее спасли.

23 февраля силовики провели задержание Леванова. Ему грозят статьи за дискредитацию российской армии (до 7 лет), публичную демонстрацию и пропаганду нацистской атрибутики. На теле у мужчины обнаружили множество запрещенных тату.

Например, под кожей у Леванова набиты: нацистский оккультный знак ненависти «Черное солнце», используемый в Третьем Рейхе нацистский символ «Волчий крюк» (его зеркальная вариация размещена на гербе украинского нацбата «Азов»*), надпись «Арийское братство», популярный у скинхедов «Кельтский крест», трезубец с украинского герба, который выполнен в стилистике скандинавского «Молота Тора», скандинавский символ, защищающий от врагов, «Шлем ужаса».

Леванов нередко выступал на соревнованиях Gas Fight без майки. Помимо этого, молодой человек продемонстрировал свои татуировки во время стычки с супругой солдата, находящегося в зоне СВО.

По статье 282.4 УК РФ «Неоднократная пропаганда атрибутики экстремистских организаций» Леванова могут посадить в тюрьму еще на срок до 4 лет. Лига Gas Fight сразу после инцидента сообщила, что исключила молодого человека из своего состава в связи с «недопустимым поведением».

Ранее сообщалось, что Леванов состоял в Русской общине. Однако в организации от него открестились.

*Организация признана в России террористической и запрещена.