SHOT: «кислотным маньяком» из Монина оказался инженер и педагог

В Монине по подозрению в нападении на женщин с химикатами задержан 31-летний местный житель Андрей С., который раньше преподавал радиотехнику в подмосковном колледже, трудился инженером в лаборатории, сообщает SHOT .

Сегодня он официально безработный. Также мужчина увлекается химией и подписан на тематические группы в соцсетях. Недавно он разместил у себя на странице «Притчу об отравленной воде».

Знакомые задержанного рассказали, что его отец работал сапожником в городе, его многие знали. Предполагаемый нападавший живет один, семьи нет. Соседи говорят, что он скромный и тихий. Зачем ему нужно было обливать женщин кислотой, люди не понимают.

Ранее в Монине мужчина напал на женщин и облил их химикатами. У одной из пострадавших ожоги на лице, у другой — на ноге. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.