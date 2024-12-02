SHOT: депутат Госдумы Хамитов предложил запретить курить на ходу

Курение на ходу нужно запретить. Из-за дыма, исходящего от стандартных и электронных сигарет, люди, которые идут сзади, превращаются в пассивных курильщиков, считает депутат Госдумы Амир Хамитов, сообщает SHOT .

Отредактировать хотят закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». С инициативой выступил депутат Госдумы Амир Хамитов.

Он напомнил, что пассивное курение не менее вредно, чем стандартное. Курение на ходу также приводит к загрязнению окружающей среды. Нововведение позволит избавиться от обоих проблем, а еще на улицах российских городов будет меньше «бычков» от сигарет.

Ранее врач-терапевт Екатерина Сысоева рассказала, как эффективно бросить курить. В первую очередь она посоветовала установить дату отказа от вредной привычки.