SHOT: бывший главный редактор «Ведомостей» Шмаров умер в Москве

69-летнему экс-главреду издания «Ведомости» Андрею Шмарову стало плохо, он вызвал себе скорую помощь. Журналист скончался в больнице, сообщает SHOT .

Шмарова госпитализировали еще 1 июля.

Он сказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у журналиста диагностировали переломы ребер и инсульт.

Шмарова экстренно перевели в реанимацию, где он провел больше двух недель. Журналиста так и не смогли спасти. Шмаров скончался накануне.

Точная причина смерти будет озвучена позднее.

Шмаров в разные годы работал в нескольких редакциях известных изданий, в том числе «Коммерсанте», «Эксперте». Он также основал рейтинговое агентство «Эксперт РА», был ведущим на «Дожде» и радио «Комсомольская правда».

С 2020 по 2021 год Андрей Шмаров был и. о. главного редактора газеты «Ведомости». На этом посту его сменила Ирина Казьмина.