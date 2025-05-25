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SHOT: брат Дани Милохина начал продавать свои голые фото за 2 тыс рублей

Брат известного блогера Дани Милохина начал продавать в Сети свои голые фотографии после неудачной попытки зарабатывать в качестве сексолога, сообщает SHOT .

Стоимость интимных фото 24-летнего Ильи составляет 2 тыс. рублей. При этом для клиентов существует VIP-доступ за 7 тыс. рублей.

До этого услуги блогера стоили в четыре раза дороже. Парень представлялся эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». Илья рассказывал о том, как правильно заниматься сексом в отношениях.

Ранее Федеральная налоговая служба выставила новый счет скандально известному блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). У нее образовался долг в 28 млн рублей.