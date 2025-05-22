Новый счет: Лерчек оказалась должна налоговой еще 28 млн рублей
ФНС выставила блогеру Лерчек новый счет на 28 млн рублей
Фото - © Валерий Мельников/РИА Новости
Федеральная налоговая служба выставила новый счет блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек). У нее образовался долг в 28 млн рублей, сообщает SHOT.
При этом буквально на прошлой неделе Лерчек закрыла предыдущую задолженность размером в 25 млн рублей.
Скандальный блогер уже 8 месяцев находится под домашним арестом. Она проживает в коттедже в Подмосковье вместе со своими детьми — двумя сыновьями и дочкой.
В январе столичный суд арестовал имущество Чекалиной по делу о незаконных валютных операциях на 250 млн рублей с использованием поддельных документов. Лерчек и ее экс-супругу может грозить до 5 лет тюрьмы.