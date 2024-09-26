SHOT: актера Алексея Панина* заочно приговорили в России к шести годам колонии

Артиста Алексея Панина* заочно приговорили в России к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT .

Причиной стало то, что в одном из интервью Панин* призывал к терроризму, а также вооруженному восстанию на территории РФ. До этого актер одобрял террористические акты на Крымском мосту.

Также артист должен был Федеральной налоговой службе 200 тыс. рублей. Однако и эту сумму он не погасил.

Ранее Панина* официально обвинили террористом в России. Он находится в розыске в РФ.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признан Минюстом физлицом, выполняющим функции иноагента.