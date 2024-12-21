Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу под свист толпы посоветовали «проваливать» при посещении места теракта в Магдебурге, сообщает РИА Новости .

Бундесканцлер прибыл на место трагедии, чтобы почти память погибших.

Горожане встретили его и министра МВД Нэнси Фезер криками «Уходи», «Проваливай» и «Мы — народ», сказано в публикации.

Накануне 50-летний выходец из Саудовской Аравии врезался на автомобиле в толпу гуляющих на рождественской ярмарке людей. Погибли 4 человека. Террорист сдался полиции.