Шок-видео: певца SHAMAN сожгли на Байкале

сегодня в 19:33

Чучело певца SHAMAN сожгли на Байкале в последний день Масленицы

На Байкале в последний день Масленицы было сожжено чучело российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщил Telegram-канал «Раптли» , который выложил видео с ритуала.

«Ритуал очищения: на Байкале сожгли чучело Шамана. Возможно, теперь озеро передумает переезжать», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, местные жители спалили чучело с головой артиста, чтобы «очистить озеро от скверны».

Ранее SHAMAN опубликовал в Сети видео, как облизывал лед Байкала с целью узнать, какое на вкус самое чистое озеро в мире. Это видео быстро стало вирусным, вызвав бурные обсуждения в Сети.

