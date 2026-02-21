Шок-контент: британке отрезали руки и ноги после того, как ее полизала собака

Жительнице Британии ампутировали руки и ноги после того, как ее облизала собака

В Британии 52-летняя женщина лишилась конечностей из-за сепсиса, который, предположительно, был вызван слюной собаки, сообщает газета The Telegraph .

Манджит Сангха попала в больницу из-за плохого состояния здоровья. В медучреждении она впала в кому. Ситуация развивалась стремительно: в субботу женщина играла с собакой, а в понедельник оказалась в реанимации.

Врачи утверждают, что у женщины мог развиться сепсис «из-за чего-то безобидного». Возможно, слюна собаки попала в небольшую рану пациентки.

В реанимации у Сангхи произошло 6 остановок сердца. Состояние пациентки продолжало ухудшаться, что вынудило врачей ампутировать обе ноги ниже колена, обе руки и удалить селезенку. Меры были предприняты из-за пневмонии и желчнокаменной болезни, которые значительно усугубили состояние женщины.

Всего Манджит Сангха провела в госпитале около 8 месяцев. после выписки британка полна решимости снова научиться ходить и вернуться к работе.

Ранее амурский тигр напал на 23-летнего моряка в Приморском крае. Мужчина приехал в отпуск к родителям. От полученных в результате нападения травм он скончался.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.