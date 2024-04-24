Шойгу: на космодроме Плесецк подготовлена инфраструктура для пусков «Ангары»
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, насколько космодром Плесецк готов к пуску универсальных ракетных модулей ракет-носителей космического ракетного комплекса «Ангара», сообщает пресс-служба ведомства.
Шойгу проинспектировал залы со сборкой ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов, а также заслушал доклад командующего Космическими войсками — заместителя главкома ВКС РФ Александра Головко о вводе в эксплуатацию универсального технического комплекса, который будут использовать для подготовки космических аппаратов как военного, так и социально-экономического назначения.
Главе Минобороны пояснили, что новый комплекс оснащен только отечественным оборудованием.
Шойгу подчеркнул, что на космодроме завершено создание инфраструктуры для обеспечения пусков ракет-носителей «Ангара».
Ранее министр обороны РФ рассказал о новых зенитных ракетных комплексах С-500 «Прометей». Это оружие существенно укрепит российскую армию.