«Ни одна ваша ракета не долетит»: эксперт раскрыл слова Шойгу о новейших С-500

Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов объяснил слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего о скором поступлении в армию первых образцов новейшего ЗРК С-500. По мнению эксперта, глава Минобороны обращался к генералам НАТО, которые говорят о превентивном ударе по России.

Глазунов подчеркнул, что зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» серьезно укрепит российскую противовоздушную оборону. По словам самого Шойгу, системы ЗРК нового образца поступят в войска уже в 2024 году.

«Шойгу этот комплекс не зря упомянул. Это для тех генералов НАТО и американских генералов, которые говорят о превентивном ударе по России — подумайте, у нас есть такие средства ПВО, что ни одна ваша ракета не долетит», — подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik.

По словам Глазунова, «Прометей» сможет в том числе перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, поражать ракеты и космические аппараты на околоземных орбитах.